Cerca de 200 betetistas vão pedalar em Terras de Cavaleiros

Macedo de Cavaleiros recebe no domingo, dia 1 de Outubro, a quarta prova do Open Regional de XCM da Associação de Ciclismo de Bragança, o BTT Azibo.

A organização, a cargo do Clube de Ciclismo de Macedo de Cavaleiros, e pretende que os amantes do BTT “possam desfrutar das paisagens de Terras de Cavaleiros e saborear um pouco a gastronomia local”, destacou Tiago Neto, presidente do clube.

Há dois percursos distintos, a meia-maratona de 35 quilómetros com uma altimetria de 800 metros e a maratona de 55 quilómetros e altimetria de 1270 metros.

O BTT Azibo terá como cenário de fundo os trilhos da Albufeira do Azibo e a gastronomia como cartão-de-visita. A prova é “um verdadeiro desafio aos sentidos”, sublinhou Tiago Neto.

Em 2022, Luís Moura, do CTM Vila Pouca de Aguiar, foi o grande vencedor.

O BTT Azibo está marcado para domingo com início às 09h00, no parque Municipal de Exposições, em Macedo de Cavaleiros, e vai contar com cerca de 200 betetistas.