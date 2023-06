Cerca de 2500 motociclistas chegam a Bragança para percorrerem Portugal de Lés-a-Lés

Bragança é ponto de partida da edição bodas de prata do Portugal de Lés-a-Lés. O evento mototurístico começa esta quarta-feira, dia 7 de Junho, e ruma a Vila do Bispo, no Algarve, onde termina no dia 10 de Junho. Uma ligação de 1144 quilómetros com passagens por Viseu e Ourém.

O Portugal de Lés-a-Lés regressa a onde tudo começou, em 1999, na aldeia de Rio de Onor, em Bragança. A localidade faz parte do roteiro do passeio de abertura da 25.ª edição, pouco mais de uma centena de quilómetros, que vai terminar no Centro Histórico de Bragança, com visita ao Castelo. “Quem diria que já passaram 25 anos. Tudo começou aqui, em Bragança, com cerca de 100 participantes, e quem diria que o evento teria esta grandeza. É um evento que se move pelo país, de cidade em cidade, de vila em vila, de aldeia em aldeia”, disse Francisco Vara, presidente do Motocruzeiro, clube parceiro da Federação de Motociclismo de Portugal na organização do evento.

O périplo é a maior maratona mototurística da Europa e conta com participantes portugueses e estrangeiros “Temos motociclistas de vários países, sobretudo espanhóis e portugueses, claro. Temos pessoas que participam desde a primeira edição”, disse.

Quem participa tem em comum o gosto de viajar e de andar de moto. Francisco Vara, que é um dos motociclistas que participa desde a primeira edição, contou que em 1999 já se projectava algo de grandioso. “Quando se fez o primeiro ficou logo com uma marca, um lés a Lés um Portugal de ponta a ponta. Todos os envolvidos pensávamos que seria algo diferente. No primeiro lés-a-lés tivemos 100 participantes, no segundo já eram 300 e foi crescendo. Começámos com 24 horas, mas era cansativo e até perigoso andar 24 horas de moto. Entretanto, o evento foi reformulado e passou para dois dias e actualmente conta com três”.

A 25.ª edição do Portugal de Lés-a-Lés começa esta quarta-feira em Bragança, com as verificações técnicas e documentais. Os participantes realizam ainda um género de prólogo para conhecer a cidade e o concelho.

Na quinta-feira os cerca de 2500 motociclistas partem rumo a Viseu, uma etapa de 310 quilómetros. No dia seguinte, sexta-feira, a caravana motard parte de Viseu com destino a Ourém, num total de 280 quilómetros. A última etapa liga Ourém a Vila do Bispo, uma viagem de 410 quilómetros.