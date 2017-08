Cerca de 3500 passaram pelo Carviçais Rock

Carviçais, no concelho de Torre de Moncorvo, voltou a ser, entre dias 10 e 12, a aldeia do rock. O festival Carviçais Rock regressou para mais uma edição, a 15.ª e a quarta desde que a realização foi retomada em 2014. The Legendary Tigerman, Sean Riley & the Slowriders, Blasted Mechanism, the Poppers, Tara Perdida ou Ninja Kore foram alguns dos nomes que encheram o palco do festival. Um regresso a sonoridades mais ligadas ao rock propriamente dito.