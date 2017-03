Cerca de 400 alunos no Basquetebol 3x3

A Escola Emídio Garcia, em Bragança, recebeu, na passada sexta-feira, perto de 400 alunos de 17 escolas do distrito de Bragança e Vila Nova de Foz Côa, que participaram na fase local do projecto Basquetebol 3x3 do Desporto Escolar.

A modalidade é a segunda mais praticada entre os estudantes, só superada pelo corta-mato. “Foi um evento de grande envergadura, poucas equipas faltaram. Tínhamos 94 equipas inscritas e penso que só faltaram duas ou três. Foi uma obra bem feita em prol do basquetebol. Movimentou muita gente e correu muito bem”, referiu Marina Esteves, Coordenadora Local do Desporto Escolar de Bragança e Côa.

A fase local serviu para apurar as equipas por escalão e género que vão representar o distrito de Bragança na fase regional, em Mirandela, no próximo dia 21 de Abril. Uma competição que vai contar também com os representantes das escolas de Vila Real. O objectivo é “colocar equipas na fase nacional”, afirmou Marina Esteves.

O projecto Basquetebol 3x3 conta com o apoio da Associação de Basquetebol de Bragança. Helena Gonçalves considera que o desporto escolar é um bom veículo de promoção da modalidade. A presidente da associação explica que o objectivo é conseguir aumentar o número de atletas federados e de clubes no distrito. “São os clubes que têm que entrar nas escolas e isso está a começar a acontecer. Começaram com as escolas particulares, nos colégios, e vai-se estender às restantes escolas dos vários agrupamentos. Em Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela já há essa prática e agora queremos chegar às escolas dos restantes concelhos do distrito”.

Recordamos que no distrito de Bragança há apenas três clubes de basquetebol: Estrelas Brigantinas, SC Mirandela e GD Macedense.