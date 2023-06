Cerca de 700 jovens jogadores confirmados para o “Mãe d´Água Cup”

Começa amanhã, em Bragança, a quarta edição do “Mãe d´Água Cup”. A competição começa com os jogos nos escalões de petizes, traquinas, no sábado, e benjamins no domingo. “É importante sobretudo para os escalões de base que não têm competição e que participam apenas em encontros lúdicos esporádicos organizados pela associação de futebol ao longo do ano. Os miúdos acabam por participar nestes torneios onde têm o seu espaço competitivo que não têm durante o ano”, explicou Marco Lamas, director do FCMA.

Com apenas um campo de futebol disponível para organizar a competição, os tricolores optaram por dividir o torneio por três fins-de-semana. Amanhã realizam-se os jogos nos escalões de petizes e traquinas, e domingo com os jogos de infantis.

Nos dias 24 e 25 de Junho, o torneio conta com os encontros de infantis e iniciados. A competição termina no dia 1 de Julho com o escalão de juvenis.

O “Mãe d´Água Cup” vai reunir cerca de 700 jovens jogadores de 52 equipas, em representação de 18 clubes. Os jogos realizam-se no Campo Sintético do CEE, em Bragança.