Cerimónias de Juramento de Bandeira do exército regressam à cidade de Bragança 40 anos depois

Mais de 40 anos depois Bragança voltou a receber uma cerimónia de juramento de bandeira de recrutas do exército.

122 formandos do 8.º Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército, do Regimento de Infantaria N.º 19 de Chaves culminaram a fase de instrução e passaram à especialização, depois de receberem a boina castanha, em Bragança.