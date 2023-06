CH Carvalhos do brigantino Guilherme Frias sobe ao Nacional da I Divisão de Hóquei em Patins

Guilherme Frias, hoquista natural de Bragança, subiu à I Divisão Nacional de Hóquei em Patins com a camisola do CH Carvalhos.

A equipa de Pedroso foi a última apurada para a próxima época do escalão maior do hóquei em patins nacional, apesar da derrota por 6-3 na Ilha do Pico frente ao Calendário. Na primeira mão da promoção, o CH Carvalhos tinha vencido por 6-2.

O CH Carvalhos está de regresso à I Divisão Nacional, escalão em que já competiu em 1983, 2008 e 2013 até 2015.

Em 2023/2024 o CH Carvalhos vai competir com Benfica, Sporting, Óquei de Barcelos, Porto, Oliveirense, Valongo, Tomar, Braga, Murches, Famalicense, Riba d'Ave, Turquel, Juventude Pacense e Carvalhos.

Esta foi a última temporada, a segunda, de Guilherme Frias no HC Carvalhos. O brigantino, de 20 anos, vai transferir-se para o Famalicense, que também milita na I Divisão.

Frias iniciou-se no hóquei no Clube Académico de Bragança, seguiu a formação no Infante de Sagres e F.C. Porto. Nos azuis e brancos alinhou ainda na equipa B. Em 2021 mudou-se para o CH Carvalhos.

Foto de CH Carvalhos