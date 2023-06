Christian Rodrigues e Lília Martins promovidos ao nacional

Christian Rodrigues e Lília Martins, árbitros da Associação de Futebol de Bragança, foram promovidos aos quadros nacionais da arbitragem.

Christian Rodrigues concluiu o Seminário de Arbitragem, realizado em Rio Maior, de 5 a 9 de Junho, na 24.ª posição e faz parte da lista dos 30 árbitros promovidos à Categoria C4.

O árbitro, de 24 anos, licenciado em desporto, iniciou-se na arbitragem há seis anos.

Em femininos, Lília Martins passou com distinção nas provas teóricas e físicas realizadas também em Rio Maior, de 9 a 11 de Junho, e foi promovida à categoria CF 3. Foi terceira classificada no total de seis candidatas.

Desde 2019 que a árbitra integra o quadro de árbitros da A.F. Bragança, depois de se ter iniciado na A.F. Viana do Castelo, onde fez parte de duas equipas de arbitragem nos nacionais de juniores masculinos e 1ª e 2ª divisão feminina.

Lília Martins é uma das seis árbitras de futebol da AFB, sendo que é a única que arbitra jogos de seniores.

No futebol, a A.F. Bragança conta agora com quatro árbitros no nacional, João Pedro Afonso em C2, Paulo Silva e Christian Rodrigues em C4 e Lília Martins em CF3.

No futsal, João Martins mantém-se em C3. No futebol de praia, Cláudio Miranda foi colocado na categoria C2.