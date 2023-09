Chuva de golos na apresentação do C.A. Macedo de Cavaleiros

O jogo de apresentação aos sócios do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, realizado no domingo, culminou numa vitória da equipa da casa, por 5-3, frente ao G.D. Foz Côa. Os recentes reforços exibiram-se da melhor forma. Mantorras, melhor marcador da época passada da Divisão de Honra da A.F. Bragança, Boris, Falcão, que bisou, e Pedro Mata apontaram os tentos do triunfo da equipa macedense.

O treinador, Nuno Fernandes, reconheceu que apesar da vitória não gostou da primeira metade. “Uma primeira parte pouco conseguida, com a equipa muito parada e não podemos cometer este tipo de erros. Houve jogadores que acusaram a pressão do público, que compareceu em grande número no estádio”, referiu.

O C.A. Macedo de Cavaleiros participa na Divisão de Honra da A.F. Bragança e na primeira jornada vai medir forças com o Rebordelo. Um jogo que promete, tendo em conta as contratações sonantes das equipas, sendo que os emblemas são apontados como possíveis candidatos.