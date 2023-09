Chuva e granizo destruíram culturas na região

As chuvas fortes e a queda de granizo de grande dimensão alagaram várias ruas em Mirandela sendo que, ao longo do fim-de-semana, registaram-se 28 ocorrências relacionadas com inundações. À Lusa, a presidente da câmara de Mirandela, Júlia Rodrigues, revelou que o epicentro do mau tempo foi o centro da cidade e as explorações agrícolas mais próximas, sendo que a azeitona foi a cultura mais atingida e “caiu quase toda ao chão”. Também houve várias inundações nos concelhos de Macedo de Cavaleiros e Valpaços, no distrito de Vila Real. O mau tempo destruiu olivais e vinhas em Trás-os- -Montes, e causou prejuízos de milhares de euros e perdas de produção que poderão chegar aos 100% nos concelhos de Mirandela, Valpaços e numa parte do concelho de Macedo. Sobre esta matéria, segundo disse o presidente da Associação de Produtores em Protecção Integrada de Trás- -os-Montes e Alto Douro (APPITAD), o mau tempo, “num ano agrícola já bastante mau”, no que concerne à oliveira, nas localidades afectadas há um “prejuízo enorme”. “Este ano prevíamos uma queda de produção significativa e nestes locais onde caiu o granizo a produção é, praticamente, de zero. Portanto, os agricultores, este ano, não irão colher azeitona, para além das sequelas que vão ficar nas próprias árvores”, assinalou Francisco Pavão, dizendo que, o mau tempo, “felizmente, não afectou todas as localidades dos três concelhos”. Conforme vincou ainda, o “ideal”, agora, é que os agricultores comecem a comunicar, “o mais breve possível”, os prejuízos, dirigindo-se às juntas de freguesia, às associações e à direcção regional. “Nós, desde a primeira hora que falámos com a direcção regional e, portanto, estamos a agir em conformidade. Temos estado a trabalhar nesta questão do levantamento dos prejuízos por forma a que se criem, de forma urgente, medidas de mitigação. Mas, para isso, temos que ter os dados daquilo que foram os prejuízos”, esclareceu ainda Francisco Pavão. Para esta semana o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê tempo mais estável, mas a chuva poderá regressar no próximo fim- -de-semana, sem no entanto estarem previstas novas tempestades.

Foto: Meteo Trás-os-Montes