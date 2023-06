Ciclista brigantino com estreia positiva nos Campeonatos Nacionais de Estrada amadores

O ciclista brigantino Jorge Mariz estreou-se, este domingo, nos Campeonatos Nacionais de Ciclismo de estrada amadores, que se realizaram em Reguengos de Monsaraz.

Com a camisola da Penacova/CE Gonçalves/Touch/Azeitonense o transmontano competiu em elite masculinos e teve pela frente um percurso de 131,4 quilómetros, que terminou em 03h11m47s e no oitavo lugar da classificação geral.

As temperaturas elevadas foram o principal obstáculo dos corredores e isso acabou por condicionar a prestação de Jorge Mariz. Ainda assim, foi um grande estreia e experiência para o ciclista de Bragança. “Estava muito calor, mas foi muito bom terminar a prova. Foi uma prova de superação pois, confesso, pensei muitas vezes em desistir. Cheguei ao fim e isso é que interessa”.

Em elite amadores, Hélder Azevedo (Cadão/Soutense/Rematelaborado) foi o mais rápido, com 03h08m55s, à frente de Bruno Rosa (UCA/Terralem Lda/Pracer Perfiles), que ficou na segunda posição, e Nuno Almeida (Penacova/CE Gonçalves/Touch/Azeitonense), terceiro classificado.

A nível colectivo, a equipa do ciclista de Bragança, a Penacova/CE Gonçalves/Touch/Azeitonense, levou para casa a vitória.

Para Mariz segue-se a participação no Bragança Granfondo, no dia 9 de Julho. Depois, em Agosto, entre os dias 4 e 7, o corredor participa, pelo segundo ano consecutivo, no Campeonato do Mundo UCI Granfondo, que este ano se realizada em Glasgow, na Escócia.

Foto de Penacova/CE Gonçalves/Touch/Azeitonense