Ciclista de Vila Flor no top 20 do Prémio ACR Roriz

Sandro Teixeira, ciclista natural de Vila Flor, terminou o Prémio ACR Roriz – Troféu Professor Matias, realizado no domingo, no concelho de Barcelos, no top 20, no escalão de juniores.

O ciclista, que veste as cores da Academia de Ciclismo de Viseu, foi 19º numa prova dificultada pela chuva e pelo piso. No entanto, Sandro Teixeira considera que foi uma prova bastante positiva. “Correu bem pois as sensações têm vindo a melhorar de prova para prova. A prova era dura por causa dos sectores de paralelo e o circuito final ainda era mais duro, pois era praticamente todo em paralelo. Estava a chover o que ainda tornou a prova mais dura”, referiu o vilaflorense.

A prova serviu de ensaio para a Taça de Portugal de Esperanças, sub-19 e sub-23. A prova tem etapa dupla, no dia 6 de Maio em São João de Ver e no dia seguinte em Barcelos.

Quanto ao 19.º Prémio ACR Roriz - Troféu Professor Matias pontuou para Campeonato do Minho de Ciclismo de Estrada.