Ciclista do CC Mirandela soma segunda vitória em três dias

Depois de ter vencido o Prémio ACR Roriz/Troféu Professor António Matias, no passado domingo, em infantis, Martim Quitério voltou a subir ao lugar mais alto do pódio, desta vez em Oiã, no concelho de Oliveira do Bairro.

O ciclista do C.C. Mirandela venceu o Encontro Regional de Escolas de Estrada, na categoria de infantis, organizado pela Associação de Ciclismo da Beira Litoral.

Martim Quitério conseguiu o sétimo lugar na prova de destreza e conseguiu a primeira posição na prova em linha, somando assim o primeiro lugar na classificação geral.

O Encontro Regional de Escolas de Estrada de Oiã contou com cerca de duas centenas de jovens ciclistas.

No calendário de provas de Martim Quitério segue-se o Inter-Regional de Viana do Castelo, no próximo dia 27 de Maio.