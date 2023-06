Ciclista mirandelense vence na Lousa

Depois do segundo lugar alcançado no 1.º Prémio João Almeida, em A dos Francos, na quinta-feira, Martim Quitério dominou no escalão de infantis na Lousa.

O jovem ciclista do C.C. Mirandela venceu, este sábado, o 10.º Prémio Freguesia da Lousa, após a primeira posição alcançada na prova em linha e de destreza.

O mirandelense atravessa uma boa fase e já se prepara para o Circuito de Ciclismo Cidade da Trofa. A prova está marcada para o dia 18 de Junho e pontua para a Taça Regional de Estrada da Associação Ciclismo do Porto.