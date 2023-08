Ciclistas brigantinos vão estrear-se na Volta a Portugal de Cadetes

Eduardo Rodrigues e Martim Vara são de Bragança e representam a Academia de Ciclismo de Paredes. Os dois brigantinos vão estrear-se na Volta a Portugal de Cadetes que vai para a estrada de 18 a 20 de Agosto, no distrito de Santarém.

Depois de terem participado na terceira etapa da Taça de Portugal de Cadetes, em Abril deste ano, os jovens ciclistas têm agora pela frente uma competição mais exigente dividida em três etapas, um total de 238 quilómetros.

O treinador, Ricardo Pinto, também natural de Bragança, acredita num bom desempenho de Eduardo e Martim, mas prefere traçar objectivos colectivos. “Passa tudo por objectivos colectivos, obviamente. É uma primeira experiência para eles, é uma realidade diferente e a primeira prova por etapas durante três dias. Será uma competição nova para eles e queremos que eles aproveitem esta experiência”.

O percurso tem etapas distintas, sendo que as maiores dificuldades vão ser sentidas na última, no dia 20 de Agosto, entre o Cartaxo e o Montejunto. “Sabemos que a primeira etapa é de dificuldade média alta, a segunda é mais plana e a terceira será mais dura com mais de 1300 metros de acumulado e termina numa serra, que é uma estrada sempre difícil, que é o Montejunto”, explicou Ricardo Pinto.

A primeira etapa da 15.ª Volta a Portugal de Cadetes, marcada para o dia 18 de Agosto, vai ligar Santarém a Benavente (82 km), segue-se a tirada entre Alpiarça e Almeirim (75,7 km) no dia 19, e a terceira etapa, no dia 20, começa no Cartaxo e termina em Montejunto (80,2 km).

A Academia de Ciclismo de Paredes vai participar com sete ciclistas, sendo que dois são de Bragança, Eduardo Rodrigues e Martim Vara.