Ciclistas e clubes distinguidos em Vila Flor

Atletas e clubes da Associação de Ciclismo e Cicloturismo de Bragança foram distinguidos, no passado domingo, em Vila Flor, na cerimónia anual de entrega de prémios relativos à última temporada desportiva de BTT e ciclismo de estrada.

Mais uma vez foi bem visível a aposta que a associação e os clubes estão a fazer na área da formação. A “jogar em casa” o Clube de Ciclismo de Vila Flor apresentou dez jovens campeões regionais com destaque para Tiago Gonçalves, que se sagrou campeão regional de XCC Juvenil em infantis e campeão nacional do Encontro de Escolas de Ciclismo em Almeirim.

O ciclista arrecadou ainda o prémio revelação “Manuel Barreira”. “É um exemplo a seguir e uma referência para os restantes jovens”, referiu Nuno Palmeirão, presidente do CC Vila Flor.