Cidade do Tua recebeu debate sobre o doping no desporto

Para o presidente da Autoridade Antidopagem de Portugal (AAP) é fundamental perceber o que leva os atletas a ingerir este tipo de substâncias, realçando o papel dos pais e treinadores na resolução e prevenção do problema.

A AAP actua ao nível do desporto federado, mas nos últimos tempos as campanhas de sensibilização estendem-se ao desporto de recreação.

“O doping no desporto” foi o tema da reunião de trabalho do Projecto Europeu Erasmus+ “Just Sport”, realizada em Mirandela.

Segundo um inquérito online promovido pelo projecto “Just Sport”, do qual o município mirandelense é parceiro, um por cento dos inquiridos assumiu já ter consumido substâncias dopantes.

António Branco, presidente da autarquia de Mirandela, considera importante “envolver as colectividades” nesta campanha de sensibilização e prevenção.

A conferência sobre “O Doping no desporto” contou com cinco organizações desportivas, parceiras da Câmara Municipal de Mirandela, vindas da Croácia, Suécia, Eslovénia, Itália e Bulgária.

A iniciativa fez parte do Projecto Europeu Erasmus+ “Just Sport” que é desenvolvida por vários países. Mirandela é a cidade que representa Portugal.