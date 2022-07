Cidália Fernandes conquista medalha de bronze no Campeonato da Europa de Tiro ao Prato

Cidália Fernandes, atiradora natural de Vila Verde, no concelho de Vinhais, arrecadou medalha de bronze no VI Campeonato da Europa de Tiro ao Prato na categoria de TRAP 5, em representação da Selecção Nacional. A competição decorreu no passado fim-de-semana, de 1 a 3 de Julho, em Mérida, Espanha.

A atiradora vinhaense confirmou a conquista do bronze na última pranchada, no domingo, ficando a três pratos da vencedora. Cidália Fernandes não esconde que sentiu algum nervosismo, pois “estavam em prova atiradoras muito experientes”. “Comecei a pensar e o maior erro que qualquer atirador pode fazer é pensar. Depois comecei a ter medo de falhar e penso que isso não ajudou. Nunca devemos ter medo de falhar e temos de estar focados no prato”, explicou a atiradora.

Ainda assim, Cidália Fernandes mostra-se satisfeita com a classificação conseguida no europeu. “Um pódio é sempre um pódio e no meio de muitas atletas de excelência é um orgulho”, afirmou.

Cidália Fernandes conquistou medalha de bronze no VI Campeonato da Europa de Tiro ao Prato na categoria de TRAP 5, depois da medalha de ouro no Campeonato do Mundo em Setembro do ano passado, também em Espanha, em Granada. A vinhaense arrecadou ainda medalha de prata por equipas em feminino e mistas. Em Mérida participaram cerca de 150 atiradores.

Cidália Fernandes garantiu a presença na equipa lusa após três contagens nacionais, sempre na primeira posição. Actualmente, a transmontana lidera o nacional de tiro ao prato quando faltam três contagens para terminar a competição. O objectivo passa pelo apuramento para o Campeonato do Mundo, que este ano se realiza em Portugal, na Associação de Caçadores de Mira, de 9 a 11 de Setembro.

Entretanto, Cidália Fernandes mudou de equipa. A atiradora terminou a ligação ao Clube Flaviense de Caça e Pesca Desportiva de Chaves e mudou-se para o Clube Industrial Pevidém onde encontrou condições de excelência. “É um clube que tem uma excelente direcção, que cativa qualquer atleta, para não falar das instalações, dispõe de quatro campos, que para nós atiradores é óptimo, pois desta forma podemos treinar em quatro campos diferentes e não limitar apenas a um campo o treino. Ao longo destes três anos fui criando laços, a meio da época surgiu possibilidade de trocar de clube e não hesitei”, explicou.

Cidália Fernandes vira as atenções para o nacional de tiro ao prato. No próximo sábado, dia 9 de Julho, participa na quarta contagem, em Pevidém, e no dia 25 em Ovar na quinta contagem nacional. A última contagem está marcada para os dias 27 e 28 de Agosto. Antes, nos dias 13 e 14 do mesmo mês, Cidália Fernandes participa, em Mira, na Taça de Portugal de Tiro ao Prato.