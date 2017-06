Cinco anos de cadeia por 25 anos de violência doméstica

O tribunal deu como provado o crime de violência doméstica, que se prolongou por mais de 25 anos, na localidade de Soutelo Mourisco, onde o agressor vivia com a mulher e os quatro filhos. O ponto final nas agressões foi há três anos, altura em que se divorciaram. O homem fica agora proibido de qualquer contacto com a vítima, com controlo electrónico.