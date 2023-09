Cipriano vence terceira prova do Open Regional de XCM

Flávio Cipriano, betetista da 5300BIKESHOP/TEAMGIANT, foi o vencedor da terceira etapa do Open Regional de XCM da Associação de Ciclismo de Bragança, o 2.º BTT Descobrir Ansiães, que se realizou esta manhã em Carrazeda de Ansiães.

O betetista brigantino terminou a maratona de 55 quilómetros em 02h21m09s, o mesmo tempo do segundo classificado, Jorge Mariz da Penacova CEG Touch, vencedor da categoria Elite/Sub-23.

O pódio da classificação geral ficou completo com Ovídio Linhas na terceira posição com o tempo de 02h31m10s. Por categorias, o atleta do Velo Clube de Bragança venceu em Master 40.

O 2.º BTT Descobrir Ansiães foi organizado pela Junta de Freguesia de Carrazeda de Ansiães e Associação de Ciclismo de Bragança.

O Open Regional de XCM segue para Macedo de Cavaleiros. O BTT Azibo é a quarta prova e está marcado para o dia 1 de Outubro.