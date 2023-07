Clemente termina a ligação ao Rebordelo

Depois de 12 temporadas a vestir a camisola do Rebordelo, Fernando Clemente anunciou o fim da ligação ao clube do concelho de Vinhais.

“Assim termina a minha ligação à ADCR. Acreditem, sinto um vazio enorme. Não se explica. Nos últimos 12 anos, senti e vivi esse clube na pele, todos os dias”, começou por dizer o capitão numa publicação nas redes sociais.

Clemente tem 38 anos, é uma das referências e um dos jogadores mais carismáticos do futebol distrital. O jogador foi um dos pilares do Rebordelo dentro das quatro linhas, sobretudo nas últimas temporadas com quatro participações consecutivas na Taça de Portugal. Na última época, Clemente somou 27 jogos no Rebordelo e apontou três golos.

Na bagagem do futebol, o jogador leva de Rebordelo memórias e muitas amizades. “Não me esqueço onde começamos, daquilo que me fez ficar ano após ano, não me esqueço do que alcançamos nem do que ficou por conquistar. Um pedaço da minha vida dedicada exclusivamente a vós. Foi puro, genuíno, como se aí tivesse nascido”, acrescentou.

Na hora da despedida, Clemente não esqueceu os adeptos e todos aqueles com quem partilhou os últimos 12 anos no Rebordelo. “Ao povo de Rebordelo, o meu muito obrigado pelo apoio. Saibam que Rebordelo estará sempre comigo. A todos que caminharam ao meu lado, obrigado! Aos meus (eles sabem), não se esqueçam daquilo que vivemos juntos. Foi um gosto fazer história, concluiu”.

A nível individual, Clemente já arrecadou o prémio de “Melhor jogador do Campeonato” em 2018, um troféu atribuído pela A.F. Bragança.