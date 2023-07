Clube Académico de Bragança com participação massiva no AMB Volleyball Cup

São 55 as atletas do Clube Académico de Bragança (CAB) que participam, a partir desta quarta-feira, na 10.ª edição do AMB Volleyball Cup, em Espinho.

Trata-se de um dos maiores torneios de voleibol do mundo, organizado pela academia de Miguel Maia e João Brenha.

É mesmo a maior comitiva do CAB de sempre no torneio para competir em minis, infantis, iniciadas e juvenis. “É um torneio que a nível de motivação e crescimento tem um impacto tremendo nas atletas. É uma semana de muito voleibol, e de muito companheirismo”, destacou Pedro Jacinto, técnico do CAB.

A participação no AMB Volleyball Cup confere experiência às jogadoras e para o treinador há um antes e um depois do torneio. “É um torneio único. É ver muito voleibol. Nós temos atletas antes e depois da participação no AMB. É uma diferença muito grande”.

Em termos desportivos, Pedro Jacinto gostava de repetir o sexto lugar conseguido pela equipa de juvenis em 2022, mas reconhece que será uma tarefa difícil. “A expectativa é de realizar o maior número de jogos possível e chegar ao último dia com uma qualidade de jogo superior ao primeiro. No que diz respeito à equipa de juvenis, depois do sexto lugar no ano passado gostávamos de garantir o acesso à Liga de Ouro nesta primeira fase e depois tentar ficar nos dez primeiros. Mas, nós temos noção que é um objectivo muito difícil de atingir”.

A 10.ª edição do AMB Volleyball Cup começa esta quarta-feira, dia 5 de Julho, na Nave Desportiva de Espinho, e termina no dia 11 de Julho.

O torneio criado em 2012 e reúne 532 equipas de 121 clubes de vários países.

