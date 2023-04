Clube Académico de Bragança continua sem pontuar no nacional de voleibol

A formação de juvenis femininos do Clube Académico de Bragança averbou este sábado a sétima derrota consecutiva no Campeonato Nacional de Voleibol.

As brigantinas perderam na recepção ao Frei Gil Voleibol Clube por 1-3, com os parciais de 25-15, 20-25, 15-25 e 16-25.

A formação treinada por Pedro Jacinto até entrou bem no encontro e venceu o primeiro set por 25-15. Esperava-se uma equipa motivada face à vantagem mas as forasteiras acabaram por se superiorizar. O treinador lamentou a falta de atitude e ambição da sua equipa. “Conseguimos um primeiro set perfeito em que vimos resultar tudo o que trabalhámos durante a semana e vencemos por 25-15. A partir daí uma falta de atitude e inércia da nossa equipa fez com que perdêssemos. Não fomos atrás do resultado e não tivemos ambição suficiente para levar de vencida uma equipa que estava ao nosso alcance”.

Pedro Jacinto considerou mesmo que foi o “CAB que deixou vencer e o Frei Gil” e que é um encontro “complicado de analisar”. “Resta-nos continuar a trabalhar. No primeiro set mostramos que merecemos estar neste campeonato mas nos seguintes não”, concluiu.

Na próxima jornada, a oitava, o Clube Académico de Bragança joga fora com o Ginásio Clube de Santo Tirso.