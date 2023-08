Clube Académico de Bragança junta-se ao projecto “Hockey For Benim”

“Hockey For Benim” é o nome da iniciativa solidária à qual várias personalidades do hóquei em patins em Portugal decidiram associar-se.

Trata-se de um projecto que pretende ajudar cerca de 100 crianças de Cotonou, a maior cidade do Benim, situada no Golfo da Guiné, a praticar hóquei em patins. É uma zona onde falta um pouco de tudo.

O Clube Académico de Bragança não ficou indiferente à iniciativa e já pediu a ajuda dos pais e atletas para contribuírem com material usado como botas, sticks, bolas, luvas, joelheiras, caneleiras e equipamentos. “Várias pessoas em Portugal foram desafiadas para ir ao Benim e levar o conhecimento que têm da modalidade, dando formação aos jovens e adultos. Para o Benim vai seguir ainda material para a prática do hóquei em patins que vai ser recolhido em vários locais do nosso país”, explicou Paulo Paixão, director dos brigantinos.

O ponto de recolha está localizado na sede do CAB e depois de reunido é enviado para o Cotonou. “Temos um ponto de entrega e recolha do material que será depois levado para seguir para o Benim. Há ainda um ‘gofundme’ , disponível na página nas redes sociais da iniciativa, através das quais as pessoas podem contribuir com uma ajuda monetária”.

O projecto será ainda responsável pela formação de treinadores e outros agentes que dão apoio diário às crianças. O Projecto “Hockey For Benim” destina-se a apoiar, a longo-prazo, o desenvolvimento da modalidade de hóquei em patins em Cotonou, cidade portuária no Benim, África.

Foto de Hockey for Benim