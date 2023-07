Clube Académico de Bragança no pódio em Viana do Castelo

As equipas sub-13, sub-15 e sub-17 do Clube Académico de Bragança participaram, este fim-de-semana, no X Torneio de Hóquei em Patins Cidade de Viana do Castelo.

A formação sub-13 terminou no terceiro lugar tal como os sub-15. Quanto à equipa sub-17 do emblema brigantino ficou na segunda posição.

O torneio decorreu no Pavilhão Nicolau Veríssimo e foi organizado pela Escola Desportiva de Viana.

Em prova estiveram cerca de 250 atletas em representação de sete equipas: ED Viana, Gulpilhares, Hóquei Clube Fão, F.C. Porto, Juventude de Viana, C.A. Bragança e HC Maia.

Os clubes participaram nas categorias de bambis, benjamins, escolares, sub-13, sub-15 e sub-17.

Foto de CA Bragança