Clube Académico de Bragança perde com o líder

O Campeonato Inter-Regional de Juvenis Femininos da Associação de Voleibol de Braga foi retomado este sábado, após a pausa para as festividades de Natal e ano novo.

Na viagem ao Minho o Clube Académico de Bragança perdeu, 3-1, com o SC Braga, líder da competição. “Sabíamos que a tarefa seria difícil e o que tínhamos pela frente. Foi um jogo muito equilibrado com o primeiro set a cair, por mérito, para o Braga por 28-26, um adversário muito organizado”, explicou Pedro Jacinto, técnico das brigantinas.

A formação transmontana também perdeu o segundo set, por 25-15, e venceu o terceiro por 20-31. “Foi um jogo muito intenso e disputado”, sublinhou o treinador.

No quarto set, o CAB ainda esteve a vencer por 8-9, altura em que sofreu uma baixa por lesão, o que complicou a tarefa da equipa a nível de organização e de soluções. As arsenalistas acabaram por vencer por 25-20.

Apesar do resultado, Pedro Jacinto gostou da atitude e da exibição das suas jogadoras. “Infelizmente, não pontuámos. No entanto, mostrámos que conseguimos jogar olhos nos olhos com todas as equipas adversárias. Continuamos na luta para atingir os nossos objectivos”.

O CAB segue na terceira posição com 26 pontos. Na próxima jornada, marcada para o dia 14 de Janeiro, as brigantinas jogam em casa com SVR Benfica.