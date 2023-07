Clube Académico de Bragança soma quinto lugar em juvenis no AMB Volleyball Cup

Um quinto lugar em juvenis e uma experiência única é de forma resumida o balanço da participação do Clube Académico de Bragança (CAB) no AMB Volleyball Cup em Espinho, que terminou na terça-feira, dia 11 de Julho.

A prova, organizada pelos conhecidos Miguel Maia e João Brenha, contou com cerca de 6500 atletas e treinadores de vários países, que realizaram 2000 jogos distribuídos por 40 campos.

O Clube Académico de Bragança participou com a maior comitiva de sempre, 55 jogadoras nos escalões de minis, infantis, iniciados e juvenis. “Foi uma experiência incrível no maior AMB de sempre. Foi também a nossa maior comitiva de sempre com cinco equipas. Uma experiência cansativa, mas única pelo empenho. pelos resultados alcançados, pelo espírito de grupo, pela cultura de voleibol que conseguimos incutir”, destacou Pedro Jacinto, técnico do CAB.

Para o treinador mais importante que os resultados foi o crescimento e a evolução das jovens atletas. “O crescimento foi notório em todos os escalões. As nossas minis tiveram um resultado excelente, ficando classificadas à frente de emblemas históricos do nosso país. As infantis A competiram num escalão acima, apesar de terem idade de minis, as nossas infantis B jogaram no escalão de iniciados e conseguiram alcançar vitórias. As iniciadas superaram-se e adaptaram o seu processo de jogo. Quanto às juvenis, consolidaram a sua posição no AMB e superaram-se com um quinto lugar”, acrescentou Pedro Jacinto.

No plano desportivo, o emblema brigantino conseguiu um quinto lugar em juvenis, superando a sétima posição conseguida em 2022.

Pedro Jacinto não tem dúvidas que todas as jogadoras saíram “mais fortes desportivamente, socialmente e culturalmente” do AMB Volleyball Cup, competição criada em 2012.

A 10.ª edição da prova realizou-se entre os dias 5 e 11 de Julho, em Espinho, reuniu cerca de 6500 atletas e treinadores em representação de 532 equipas de 121 clubes.

O evento contou ainda com nomes sonantes do voleibol, como o ex-jogador brasileiro Gilberto Godoy Filho, mais conhecido como Giba, campeão mundial e olímpico.

Foto de CAB