Clube Académico de Bragança soma segunda derrota no nacional de voleibol

A formação de juvenis femininos do Clube Académico de Bragança sofreu uma derrota por 3-0 com o Frei Gil Voleibol Clube, na segunda jornada da série B do Campeonato Nacional de Voleibol, com os parciais de 25-8, 25-21 e 25-15.

Foi um jogo complicado para as brigantinas e a entrada pouco convincente no primeiro set acabou por influenciar a prestação da equipa até ao final do encontro.

A viagem longa até Oliveira do Bairro também não ajudou. “Foi um jogo difícil após uma viagem longa. Entrámos mal, à semelhança do último encontro. Entrámos mal no primeiro set, cometemos muitos erros logo no início, não conseguimos quebrar o serviço do adversário. No sendo segundo set reagimos, mas não foi suficiente para ganhar. O terceiro set também caiu para o Frei Gil”, lamentou o técnico, Pedro Jacinto.

Esta foi a segunda derrota consecutiva do CAB no nacional e o técnico espera regressar às vitórias já no próximo sábado frente ao Ginásio Clube Santo Tirso. “Na próxima jornada, em casa, pedimos que o público se faça sentir para que as nossas atletas consigam entrar bem no jogo”.

O jogo com o Ginásio Clube Santo Tirso é relativo à jornada 3 e está marcado para sábado, dia 11, em Bragança.