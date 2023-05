Clube Académico de Bragança termina participação no Campeonato Nacional de Voleibol com derrota caseira

Está concluída a participação do Clube Académico de Bragança no Campeonato Nacional de Voleibol de juvenis femininos.

As brigantinas despediram-se da competição no sábado, em casa, com uma derrota por 1-3 frente ao Porto Volei/Colégio Efanor, com os parciais de 13-25, 25-23, 17-25 e 11-25.

A formação treinada por Pedro Jacinto conseguiu vencer um set, o segundo, que foi bastante equilibrado e difícil de fechar para as transmontanas.

Nas contas finais da competição, com dez jornadas realizadas, as brigantinas terminaram no último lugar sem qualquer ponto. Pedro Jacinto faz uma análise do desempenho das suas jogadoras que vai muito além dos resultados, importantes mas que não definem a qualidade da equipa, lembrando que o CAB defrontou clubes com muita tradição no voleibol. “Não pontuámos, mas essa questão de vencer é sempre muito relativa, embora não haja vitórias morais. Com excepção do Castêlo da Maia, que para mim será campeão nacional, conseguimos vencer um set às restantes. São equipas com outra dimensão a nível nacional, com historial”, referiu.

O técnico não tem dúvidas sobre o contributo do CAB e das suas jogadoras para o crescimento do voleibol na cidade de Bragança nos últimos dez anos. “A equipa é minha como treinador, mas é do clube e da cidade. Eu considero que para conseguimos estar em patamares maiores tem de haver uma resposta transversal. Toda a cidade já percebeu que consolidamos uma modalidade, que há pouco tempo era desconhecida, e consolidamos com sete participações no nacional”.

Concluída a participação no Campeonato Nacional de Voleibol de juvenis femininos, o Clube Académico de Bragança prepara agora a participação na Taça AVTM, que ainda não tem data definida, e no Torneio AMB, em Espinho, que se realiza entre os dias 5 e 11 de Julho. Nesta competição o CAB vai apresentar-se com cerca de 50 atletas nos escalões de minis, infantis, iniciados, cadetes e juvenis.