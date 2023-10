Clube Académico de Mogadouro triunfou no dérbi transmontano com o Salto

António Castro marcou, no primeiro minuto, para o Salto. Paulão respondeu com dois golos (18’ e 29’), colocando os mogadourenses a vencer, por 1-2.

Nos últimos cinco minutos de jogo, António Castro fez o segundo da conta pessoal, aos 36´, empatando a partida, 2-2. No mesmo minuto, Tick respondeu de imediato e colocou o Mogadouro na frente. Igor Cordeiro, aos 39’, fechou as contas do jogo em 2-4.

Com este desfecho, o CA Mogadouro ascendeu ao oitavo lugar da 3ª Divisão, com 7 pontos, enquanto o Salto ocupa o penúltimo lugar da classificação, com 4 pontos.

O Clube Académico de Mogadouro recebe, na próxima jornada, o Valpaços, que partilha a liderança do campeonato com a AD Jorge Antunes, ambos com 10 pontos, em mais um dérbi transmontano.

Foto: Clube Académico de Mogadouro