Clube Académico de Mogadouro vence segundo dérbi transmontano consecutivo

O Valpaços adiantou-se no dérbi transmontano logo no início da partida e com um minuto de jogo já vencia 0-2, com golos de Pauleta e Domingos. O Mogadouro não baixou os braços e conseguiu a remontada antes de ir para os balneários, com golos de Samuel Silva (3’, 10’) e Richie (14’).

Na segunda metade, os golos do Valpaços foram marcados por Espinosa (21' e 25'), Pauleta (21’, 22’ e 30’), Costa (30’) e Domingos (32’). Para o Clube Académico de Mogadouro marcaram Igor Cordeiro (22’), Richie (25’, 34’ e 34’), Paulão (31’ e 35’) e Samuel Silva (37’ e 37’).

Com este resultado, Mogadouro e Valpaços somam 10 pontos. O Mogadouro está em sexto lugar e o Valpaços em quinto, apenas a um ponto dos líderes Jorge Antunes e Amigos Abeira Douro.

Na próxima jornada, o Mogadouro visita o Cem Paus, no dia 19 de novembro, já o Valpaços recebe o Boavista, no dia 18 de novembro.

Foto de CA Mogadouro