Clubes distritais sem subidas ao Campeonato de Portugal

Algumas associações distritais defendiam a promoção dos clubes campeões distritais e até a mudança do modelo competitivo do terceiro escalão do futebol nacional. Vinte e um clubes chegaram mesmo a enviar uma carta à FPF em que reivindicavam a subida.

Contudo, as pretensões das associações e clubes não foram atendidas e a FPF vai manter o quadro competitivo, mas fica em aberto a possibilidade de integrar as equipas que possam vir a descer da 2ª Liga ou dos distritais para substituir clubes desistentes, de acordo com o ranking das associações.

A decisão de manter o quadro competitivo do Campeonato de Portugal, que foi cancelado em 8 de Abril, devido à pandemia da Covid-19, vai ser ractificada na próxima reunião da direção da federação.

Octávio Rodrigues, presidente do Vimioso, contactado pelo Nordeste, não quis, para já, pronunciar-se sobre a decisão da FPF, aguardando o comunicado oficial sobre o assunto.

O Vimioso ocupava o primeiro lugar da Divisão de Honra da A.F. Bragança, com 34 pontos, quando foi suspensa a competição.