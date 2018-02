Clubes e escolas de formação têm que se recensear

O recenseamento é a primeira etapa do processo de certificação das entidades com actividade de futebol, começa no dia 1 de Março e termina no dia 31 de Maio deste ano.

Esta é uma iniciativa da FPF e parceria com as associações distritais e regionais e trata-se “de uma questão legal”, segundo António Ramos, de acordo com o DL 45/2015, de 09 de Abril.