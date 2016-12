Clubes mostram vertente solidária

Os dois clubes unem-se na iniciativa que pretende ajudar a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental Mirandela (APPACDM).

Em jogo vai estar a equipa de futsal feminino e a formação de juvenis do Cachão.

“É sempre importante termos gestos solidário e ainda mais nesta quadra natalícia. Este é também o papel do desporto na sociedade, ser solidário. E, como as e os atletas dos dois clubes estão de férias têm mais disponibilidade para se empenharem nesta iniciativa”, explicou José Rocha, treinador da formação feminina do Futsal Mirandela.

Quem assistir ao jogo pode contribuir com bens alimentares que serão depois entregues à APPACDM Mirandela.

O jogo está marcado para quinta-feira, dia 29, no Pavilhão do Inatel, em Mirandela.