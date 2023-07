Côco reforça baliza do Futsal Azeméis

Pedro Meireles, Côco no futsal, vai defender a baliza do Futsal Azeméis na temporada 2023/2024.

O emblema de Oliveira de Azeméis, 12.º classificado, último, da Liga Placard na época passada, vai competir no Campeonato Nacional de Futsal da 2.ª Divisão.

O guardião transmontano quer ajudar o clube a realizar uma época tranquila, tendo a manutenção como principal objectivo. “A prioridade é estabilizar o clube e depois tentar uma eventual subida. Mas, o primeiro objectivo e a manutenção e a estabilização do clube”, referiu Côco.

Em 2022/2023, o guarda-redes representou o GCR Nun´Álvares, quinto classificado da fase de apuramento de campeão do Campeonato Nacional de Futsal da 2.ª Divisão, onde alinhou em 38 jogos e apontou dois golos.

Côco participou ainda no percurso do GCR Nun´Álvares na Taça de Portugal de Futsal. O clube minhoto chegou às meias-finais onde foi eliminado pelo Sporting CP com uma derrota por 1-5. Também foi com os leões que o clube de Fafe perdeu na primeira eliminatória da Taça da Liga de Futsal.

No currículo do guarda-redes constam seis épocas no G.D. Macedense, uma passagem pela AD Fundão, Carrazeda de Ansiães, Pedreles, Carrazedo Montenegro, CDRC São Martinho de Mouros e Viseu 2001. Destaque ainda para a experiência no estrangeiro, em 2018/2019, no Imperial Wet da Roménia.

Foto de Futsal Azeméis