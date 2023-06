Côco termina ligação ao GDCR Nun´Álvares

Pedro Meireles, Côco no futsal, terminou a ligação de uma temporada ao GCR Nun´Álvares, quinto classificado da fase de apuramento de campeão do Campeonato Nacional de Futsal da 2.ª Divisão.

O guarda-redes natural de Carrazeda de Ansiães alinhou em 38 jogos na baliza do emblema de Fafe e apontou dois golos.

Côco participou ainda no percurso do GCR Nun´Álvares na Taça de Portugal de Futsal. O clube minhoto chegou às meias-finais onde foi eliminado pelo Sporting CP com uma derrota por 1-5. Também foi com os leões que o clube de Fafe perdeu na primeira eliminatória da Taça da Liga de Futsal.

“Saio orgulhoso de mim mesmo, de ter dado o meu melhor, fiz o meu máximo do início ao final da época. Agradeço a todos que me acompanharam nesta época desportiva e que tornaram esta experiência mais enriquecedora”, referiu o guardião numa publicação nas redes sociais onde da conta do fim da ligação ao clube.

Côco, que representou o Macedense seis temporadas, já jogou na Liga Placard. Foi em 2019/2020 na AD Fundão. Conta com passagens pelo Carrazeda de Ansiães, Pedreles, Carrazedo Montenegro, CDRC São Martinho de Mouros e Viseu 2001. No seu currículo tem ainda uma experiência no estrangeiro, em 2018/2019, no Imperial Wet da Roménia.

Foto de Facebook Pedro Meireles "Côco"