Competições de parapente regressam a Macedo de Cavaleiros

“BôAr Bornes 2023” é a prova que marca o regresso das competições de parapente a Macedo de Cavaleiros. Trata-se da primeira etapa da Liga de Portugal de Parapente e está agendada para os próximos dias 8, 9 e 10 de Junho, na Serra de Bornes.

Desde 2010 que não se realiza qualquer campeonato da modalidade em Macedo de Cavaleiros. Treze anos depois, e reunidas todas as condições, o parapente volta a colorir o céu macedense. “A prova está sempre dependente das condições físicas para a prática de parapente em segurança. E, nesse sentido, a autarquia proporcionou as condições para que isso acontecesse”, referiu José Dias, director de prova.

São esperados mais de 60 pilotos, de várias nacionalidades, para uma prova que pontua para o ranking mundial de pilotos. Espanha, Turquia, Portugal e Brasil são alguns dos países representados. “É uma prova internacional e pontua para o ranking mundial. Já temos cinco países confirmados. Tivemos que limitar as inscrições por questões de logística neste regresso das competições a Macedo”.

Na Serra de Borges há duas pistas de descolagem, a leste junto à aldeia de Chacim e a noroeste perto de Vale Benfeito.

Em Macedo de Cavaleiros, o BôAr Clube é o dinamizador do parapente, contando já com 18 pilotos. O clube está na organização da primeira etapa da Liga de Portugal, juntamente com a Federação Portuguesa de Voo Livre.