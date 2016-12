Concurso de receitas da Biosfera Meseta Ibérica reuniu mais de 30 propostas em Alfândega da Fé

As receitas vencedoras, no âmbito do concurso “Receitas da Biosfera Meseta Ibérica”, que decorreu no último mês em todo o território que integra a Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica, promovido pelo Agrupamento Europeu de Cooperação Transfronteiriça – AECT-ZASNET, foram confeccionadas e apresentadas, na passada quinta-feira, no Hotel e Spa Alfândega da Fé, por dois chefs de cozinha reconhecidos: o espanhol, David Berrocal e o português, com origens em Alfândega da Fé, Marco Gomes.