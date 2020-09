Concurso público da Museu da Língua Portuguesa em Bragança concluído

A única empresa que apresentou uma proposta ao concurso público internacional para a obra do Museu da Língua Portuguesa em Bragança vai ser a responsável por construir o projecto, no valor de 10 milhões de euros. Segundo informou o autarca, houve 17 empresas a consultar este processo, mas apenas uma delas apresentou uma proposta para a execução física do projecto. Os procedimentos do concurso público, que tinha sido lançado em Maio deste ano, ficam assim concluídos. “Na fase de apresentação de propostas, a empresa Evolution Portugal ACE apresentou uma proposta dentro dos valores que estavam determinados no procedimento concursal e abaixo do preço base. Apresentou um valor na ordem dos 9,28 milhões de euros mais IVA”, adiantou o presidente da câmara de Bragança, Hernâni Dias. O autarca esclareceu ainda que agora está a ser feita “a recolha de documentação vária, os chamados documentos de habilitação, a indicação da prestação de caução e a aceitação da minuta de contrato”, para ser então submetido “o processo ao visto do Tribunal de Contas”. A entrega da empreitada, no valor de 9 milhões e 837 mil euros, já foi aprovada em reunião de câmara. O projecto vai agora necessitar de ser avaliado pelo Tribunal de Contas, que terá de emitir um parecer positivo para que a obra possa avançar. O presidente do município brigantino acredita que esta parte do processo pode estar concluída até ao final de 2020. “Temos expectativa que até ao final do ano consigamos ter todo este processo administrativo resolvido, no sentido de imediatamente a seguir avançarmos com a execução física”, afirmou. O Museu da Língua Portuguesa, que está projectado para os antigos silos da EPAC, é a maior obra incluída no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) da capital de distrito. O prazo de execução da obra é de 18 meses. Ao investir na construção deste equipamento cultural, o Município de Bragança “pretende atrair turistas, colocar novas ofertas culturais e educativas ao dispor dos cidadãos, qualificar a oferta do Instituto Politécnico de Bragança, sobretudo em áreas relacionadas com a Língua e Cultura Portuguesas, reforçar a rede de equipamentos culturais do concelho, bem como reabilitar e transformar a área urbana envolvente”.