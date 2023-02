Conselho de Disciplina da A.F. Bragança abre processo disciplinar aos Lusos

O Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Bragança abriu um processo disciplinar aos Lusos. Em causa estará a utilização irregular de um jogador na partida da segunda mão dos quartos-de-final da Taça Distrital, realizada no dia 19 de Fevereiro, frente ao Rebordelo, um jogo que os Lusos venceram nos penáltis.

Contactada a A.F. Bragança fez saber que a situação está a ser averiguada pelo Conselho de Disciplina.

A confirmar-se a irregularidade, os Lusos serão penalizados com uma derrota, neste caso eliminação da Taça Distrital, e uma multa, de acordo com o artigo 78.º do Regulamento Disciplinar Disciplina da AFB. “O clube que, em jogo integrado nas competições organizadas pela AFB, inscreva na ficha técnica ou utilize jogador que não preencha todas as condições legais e regulamentares para o representar nesse jogo, é sancionado com derrota e cumulativamente com multa entre 10 e 20 UC”, lê-se no documento.

Na primeira mão das meias-finais, agendada para o dia 5 de Março, os Lusos defrontam o Carção e o Mirandela joga com o Macedo.