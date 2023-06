Constança Pinto é campeã nacional de ténis de mesa

Constança Pinto, atleta do CTM Mirandela, é campeão nacional de ténis de mesa em sub-13. O título foi conquistado este domingo no Campeonato Nacional disputado no Pavilhão Municipal dos Pousos, em Leiria.

A atleta mirandelense venceu na final a atleta do GDCS Juncal, Caetana Soares, por 3-1. Em masculinos, Rodrigo Nunes, do CTM Mirandela, terminou no segundo lugar após a derrota por 3-0 frente a Lucas Adão da ACR Saavedra Guedes.

Em sub-21 masculinos, Rafael Kong (CTM Mirandela) conquistou o terceiro lugar no pódio numa prova que consagrou Tiago Abiodun. O mesatenista do Sporting CP somou o quarto título da temporada.

No sector feminino, Júlia Leal, de apenas 14 anos, conquistou o título nacional. A atleta açoriana do GDCS Juncal, que também é campeã nacional de sub-15, venceu Beatriz Pinto (Boa Hora FC) por 4-1 na final.



Foto de FPTM