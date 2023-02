Contas cada vez mais complicadas para o Bragança

A missão ainda não é impossível mas a tarefa de garantir a manutenção no Campeonato de Portugal está bastante difícil para o Grupo Desportivo de Bragança quando faltam seis jornadas para terminar a competição.

A derrota sofrida, este domingo, em casa, com o Pedras Salgadas por 0-1 deixou os brigantinos ainda mais distantes da linha de água. São dez os pontos que separam o GDB da formação termal, a equipa que ocupa o oitavo lugar, o último que garante a permanência no CdP.

O jogo entre emblemas transmontanos foi equilibrado, sobretudo na primeira metade, com as duas equipas a mostrarem-se cautelosas.

As oportunidades de golo foram escassas. Ainda assim, Nelinho conseguiu logo no terceiro minuto uma boa aproximação à baliza do Pedras com remate cruzado, mas na área Bruno Silva não chegou a tempo de emendar. Trigo também tentou a sorte aos 16’ com um remate às malhas laterais.

Na formação visitante, uma jogada combinada entre Taka e Batista, aos 21’, testou o guarda-redes Fábio Mesquita que travou o remate de Batista. Ainda antes do intervalo, Fraga de cabeça deixou um aviso aos brigantinos, valeu o guardião brigantino para evitar o golo.

Na segunda metade o jogo foi mais dinâmico, mas foi o Pedras Salgadas, muito forte no contra-ataque, a chegar ao golo na recta final do encontro, depois de Taka ter desperdiçado uma grande oportunidade aos 56’.

Talysson acabou por resolver o jogo aos 82 minutos com um grande golo num remate de primeira.

Já em cima do minuto 90, Biscaia esteve perto do segundo para o Pedras mas Fábio Mesquita desviou o perigo.

GDB continua agarrado à calculadora e na última posição com 15 pontos. Na 21ª jornada os canarinhos defrontam o Merelinense.

Quanto à equipa termal segue no oitavo lugar, está acima da linha de água, com 25 pontos.

Lesões condicionam brigantinos

No dérbi transmontano, o GDB contou com baixas no plantel o que obrigou o técnico, Pedro Rodrigues a mexer no 11 inicial. Destaque para Passas que foi titular no eixo da defesa, face à ausência de Pedro José por castigo disciplinar. O jovem central fez uma boa exibição.

Para os defesas Óscar Barros e David Carvalho a época terminou. Os jogadores estão lesionados e não jogam mais esta temporada.