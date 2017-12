Coordenador técnico da A.F.B estagiou na Selecção Nacional sub-15 feminina

Esta é a primeira equipa nacional sub-15 feminina e Sílvio Carvalho fala de uma “experiência enriquecedora” e importante no desenvolvimento da modalidade. “Esta ligação é fundamental para a evolução da modalidade”.

Sílvio Carvalho garante que traz “mais conhecimentos para aplicar a nível distrital”. O também selecionador distrital feminino quer, num futuro próximo, ver “jogadoras do distrito de Bragança nas selecções nacionais jovens”.

O Estágio de Observação da Selecção Nacional sub-15 feminina terminou na passada quinta-feira e contou com vários coordenadores técnicos distritais, entre eles Sílvio Carvalho da A.F. Bragança.