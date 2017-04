Corrida das Cantarinhas coloca Bragança na Liga Allianz Running

A menos de um mês da Corrida das Cantarinhas cresce o interesse dos amantes da modalidade pela competição, que este ano integra a Liga Allianz Running. É a sétima prova deste circuito nacional que começou no dia 12 de Março, em Évora. Em Bragança realiza-se no dia 30 de Abril e conta com a organização do Ginásio Clube de Bragança.