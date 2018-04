Corrida das Cantarinhas vai trazer a Bragança mais de 600 participantes

O Ginásio Clube de Bragança quer superar o número de participantes da edição do ano passado da Corrida das Cantarinhas.

A prova, que foi um dos projectos vencedores do Orçamento Participativo em 2016, conta, este ano, com cerca de 600 participantes, sendo que perto de 400 optam pela corrida de 10 quilómetros e os restantes pelo percurso dos 5 km para os mais novos e na caminhada.