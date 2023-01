Corrida à Geada regressa com cariz solidário

A Corrida à Geada vai para a estrada no sábado, dia 7 de Janeiro, em Vinhais, e pontua para o Campeonato Distrital de Estrada da Associação de Atletismo de Bragança. Trata-se da segunda etapa com a organização do município vinhaense.

Este ano será mais uma corrida à chuva, isto tendo em conta as previsões do tempo para o próximo fim-de-semana.

A quarta edição da Corrida à Geada vai levar à capital do fumeiro cerca de 80 atletas, todos do distrito de Bragança, com destaque para a participação dos atletas da casa, do F.C. Vinhais. São 12 em vários escalões, entre os quais Ruben Santarém e Rodrigo Gonçalves, em seniores, e Luís Magno, em sub-18.

A prova tem cariz solidário e todo o valor das inscrições será doado à delegação de Vinhais da Cruz Vermelha Portuguesa.

A prova de 10 quilómetros, para seniores e veteranos, terá início às 21h00, com partida e chegada junto ao Jardim Municipal de Vinhais.

Está também agendada uma caminhada, de oito quilómetros.