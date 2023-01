Costinha quer reforçar o plantel para atacar a manutenção

O início de ano pode trazer reforços para o plantel do Grupo Desportivo Macedense. A equipa treinada por Costinha prepara-se para disputar a manutenção/descida do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão e para esta derradeira fase o treinador ter mais soluções. “Estes ajustes em Janeiro são muito difíceis e têm de ser muito cirúrgicos pois um atleta que chegue a um clube em Janeiro não terá tempo para se adaptar”, referiu.

Entretanto, Ivan terminou a ligação ao GDM por motivos pessoais. A saída do pivot deverá, por isso, significar a entrada de um novo jogador. “A saída do Ivan não estava nem nos planos dele nem nos nossos, gostaríamos de solucionar esta saída e, se possível, ter mais uma entrada, num total de duas, o que seria bom”.

Garantir a permanência na 2ª Divisão é o objectivo da formação treinada por Costinha e para isso terá que ficar entre os cinco primeiros classificados.

Esta decisiva fase antevê-se difícil e implica mais despesa para o Macedense, com viagens ao sul do país, caso da primeira jornada com deslocação ao Algarve para defrontar o Albufeira, e mais logística. “Implica uma deslocação muito grande e uma logística diferente com uma equipa amadora que vai ter de fazer muitos ajustes de horários, trabalho e situações. Temos de nos preparar o melhor possível para ambicionarmos ir lá ganhar”.

Viseu 2001, Amarense, Amsac, Ossela, Amigos de Cerva, SC Barbarense e Albufeira são os adversários do Macedense na fase de manutenção/descida do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão, que tem pontapé de saída marcado para o dia 14 de Janeiro.