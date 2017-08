Cravo edita monografia sobre Salselas

António Cravo reuniu em Livro a história da sua terra natal, a aldeia de Salselas, no concelho de Macedo de Cavaleiros. A monografia com mais de 1000 páginas aborda a evolução da história do mundo e centra-se na história da aldeia desde cerca de 22 mil anos a.C. Durante cerca de 8 anos, o autor dedicou-se a um exaustivo trabalho de investigação que resultou na obra “Salselas, um ponto do mundo”.