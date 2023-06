“Crescer Jogando” supera expectativas e traz a Bragança cerca de 1400 jovens jogadores

O Torneio de Futebol “Crescer Jogando” é já uma referência e de edição para edição eleva a sua fasquia. Este ano são cerca de 1400 crianças e jovens que vão participar no evento, que está agendado para o fim-de-semana, dias 10 e 11 de Junho, na cidade de Bragança.

Está superado o número de 2022 (1100) e este ano a novidade é a competição em juniores. “Este ano superamos os números do ano passado, quer em termos de equipas, quer em termos de escalões de formação. Nesta edição, vamos ter mais um escalão, de juniores. Nos escalões de futebol de 11, de iniciados a juniores, para domingo, estão confirmadas 20 equipas”, referiu Paulo Lico, coordenador técnico da Escola Crescer.

No sábado, dia 10, o primeiro dia do torneio, entram em campo os escalões mais novos, até sub-13, e segundo Paulo Lico sem registo de resultados “que é a imagem de marca do evento desde o início e para manter”. “Nesses escalões é para os miúdos se divertirem e para confraternizarem. É esse o lema do Crescer Jogando”, acrescentou.

Este ano, os jogos vão realizar-se nos quatro campos de jogos da cidade de Bragança, Estádio Municipal, Campo de CEE, Campo Sintético e Relvado do IPB, sendo que no sábado os espaços são divididos e ficam disponíveis dez campos para os escalões mais jovens. Uma logística que não é fácil de tratar. “A maior dificuldade é encaixar tantos jogos, são 196 no sábado e 31 no domingo”.

Quanto a clubes participantes, a Escola Hernâni Gonçalves é já presença habitual, conta com tantas presentas como edições já realizadas, 20. O S.L. Benfica faz-se representar por três escolas, Vila Real, Braga e Famalicão e de Espanha vêm três clubes. Destaque para a estreia do Gondomar.

A 21.ª edição do Crescer Jogando, marcado para o próximo fim-de-semana, envolve cerca de meia centena de pessoas na organização. Participam 90 equipas em representação de 30 clubes, num total de 1400 jovens atletas. Estão agendados 226 jogos, 196 para sábado e 31 para domingo.