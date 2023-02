Criação de Base de Apoio Logístico em Macedo de Cavaleiros prometida para breve

Mas, agora, Macedo de Cavaleiros poderá ganhar uma Base de Apoio Logístico (BAL). Já em 2014 se assinou um protocolo para a criação da BAL, podendo o concelho, na altura presidido por Duarte Moreno, ganhar uma plataforma importante para apoio e suporte directo nas operações de protecção e socorro de âmbito regional. Ainda assim, a ideia não saiu para já do papel. Contudo, de passagem pela região, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, assegurou agora que o Governo financiará metade da obra. “Assumimos o compromisso de contribuir para o financiamento de uma BAL para os bombeiros de toda a região para que, quando sejam substituídos nas suas operações, possam repousar”, explicou, dizendo que a câmara de Macedo estima gastar um milhão de euros e que o ministério da Administração Interna e a Protecção Civil financiarão em 50%. A necessidade de ser construir esta base está há muito identificada e há projecto e terreno assegurados. Agora há já garantia de financiamento. Mas venha ou não o dinheiro prometido, a empreitada avança, garante o presidente da câmara. “Sei que vai haver verbas disponíveis para este efeito, penso que poderá haver, inclusive, no Fundo Ambiental e nos Fundos Comunitários. Para nós é uma prioridade e, por isso, vamos avançar já. Nºao quero estar à espera, no que toca à parte que não é comparticipada, porque isso pode demorar anos. Já devíamos ter começado este empreendimento há alguns anos”, esclareceu Benjamim Rodrigues. O assunto foi discutido à margem da inauguração do Centro Municipal de Meios Aéreos e Protecção Civil de Macedo de Cavaleiros, no sábado. Esta infraestrutura, que começou a ser construída em 2021, ao lado do heliporto municipal, serve para acolher serviços e operacionais. Um centro que o ministro vê com bons olhos que aqui tenha nascido, sendo que “permite pré posicionar meios de combate aéreo, reforçar a capacidade de resposta e reforçar, sobretudo, a primeira resposta, para garantir que há uma resposta mais célere quando os incêndios deflagram”. No mesmo dia foram ainda comemorados os 100 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros. E como não é todos os dias que se celebra um século de vida, a corporação vai estar em festa ao longo do ano, contando com cerca de 100 actividades, em que se prevê que se crie mais interação entre a associação e a comunidade. Durante as comemorações foi inaugurado um mural no Quartel dos Bombeiros Voluntários em homenagem aos 100 anos da corporação.